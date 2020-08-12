فوائد التمر لإطالة الشعر لا تقدر بثمن

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 12 أغسطس 2020 03:44 مساءً - التمر أحد الثمار الشهيرة بقيمتها الغذائية العالية، وهو فاكهة صيفية تنتشر في الوطن العربي اعتمد العرب عليها قديمًا في حياتهم اليومية؛ لاحتوائها على قيمة غذائية عالية، ويعتبر التمر قوتًا أساسيًّا للإنسان منذ القدم، كما تعد ثمار التمور أعلى الفواكه احتواءً على السكريات التي تمتاز بسرعة امتصاصها وانتقالها للدم مباشرة، وهضمها وحرقها، وهي تمد الإنسان بكامل احتياجاته اليومية من الماغنيسيوم والنحاس والكبريت، بالإضافة إلى الكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز.



ولجمال شعركِ يمكنك الاستفادة من التمر، بعدة خلطات وطرق إليكِ أبرزها:



فوائد التمر للشعر

فوائد التمر للشعر



تمنحك خلطات التمر أو تناول التمر بكثرة العديد من الفوائد لشعرك، منها جعل شعرك ناعمًا ولامعًا وكثيفًا، بفضل فيتامين هـ، كما يحافظ على صحّة الشعر ويساعد في تقويته من الجذور وحتى الأطراف، من خلال تزويده بالفيتامينات خاصة فيتامين ب، كما يحارب تلف الشعر وتقصّفه، كونه غنيًّا بفيتامين أ وفيتامين ب 5، كما يعمل على إخفاء الشيب بنسبة كبيرة إلى جانب أنه يحد من إنتاج الزيوت الطبيعيّة في الجلد، ويعدّ علاجًا فعالًا لفروة الرأس الدهنية، مما يسهم في نمو الشعر بشكل أسرع ويعزز صحتّه ويساهم في إطالته.

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خلطات التمر للشعر

خلطات التمر للشعر



يمكنك تطبيق عدة خلطات للشعر باستخدام التمر، ولتطبيق أول خلطة بالتمر يمكنك مزج لُبّ التمر مع الماء الدافئ على شعركِ كل يوم قبل الاستحمام، وستلاحظين الفرق في نموّه في غضون شهر، كما يمكنك مزج كمية مناسبة من مسحوق نواة التمر مع زيت الزيتون، ومدّ الخليط على الشعر أسبوعيًّا لتطويله وتحسين صحته.

وإذا كان شعرك دهنيًا قومي بمزج ملعقتين من لبّ التمر الهندي مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة من اللبن، وطبقي الخليط على شعركِ ثم دلّكي فروة الرأس لمدّة 5 دقائق واتركيه لمدّة 15 دقيقة، ثم قومي بغسله بماء دافئ مع الشامبو أسبوعيًا للحصول على شعر طويل، وللتخلّص من الدهون في فروة الرأس.

كما يمكنك إطالة شعرك باستخدام نواة التمر، وذلك من خلال الزيت المستخرج منها؛ وذلك لاحتوائه على الأحماض الدّهنية غير المُشبعة مثل الأوميجا 6، بالإضافة إلى الأحماضِ الأمينيةِ الضّرورية التي تعزز إنتاج العديد من المركبات، مثل: الكيراتين والبروتين؛ اللذان يعززان من بُصيلات الشّعر، ويزيدان من مرونته، والرّيبوفلافين الذي يمنع تساقط الشّعر مما يحفظ الرطوبة في الشّعر، ويمكن الاستفادة مِنْه في إعادة الحيويّة للشّعر الجاف والمتقصف.

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