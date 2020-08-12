عمرو دياب يحمل دينا الشربيني في كواليس كليبه الجديد (فيديو)

علاقات و مجتمع

نشر الحساب الرسمي لبرنامج "عرب وود"، على موقع "إنستجرام" فيديو جديد يتضمن لقطات للفنان عمرو دياب وهو يحمل الفنانة دينا الشربيني على ظهره أثناء تصويره كليبه الجديد الذي يحمل اسم "في أماكن السهر"، وتظهر خلاله دينا كموديل وبطلة الكليب.

Advertisements

وكتب الحساب الرسمي في تعليقه على الفيديو: "فيديو متداول للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد (في أماكن السهر)، حيث تشارك دينا الشربيني لأول مرة مع عمرو دياب كموديل بالكليب في مفاجأة كبيرة".

وعلمت "الوطن" أن الفنانة دينا الشربيني شاركت في عدد من المشاهد في أغنية عمرو دياب الجديدة "في أماكن السهر" التي صورها خلال الساعات الماضية، ومن المقرر طرحها خلال أيام قليلة.

وأشارت المصادر لـ "الوطن"، أن مشاهد دينا لم تتحدد رسميا بعد بطرحها في الكليب من عدمه، حيث من المقرر أن يعقد دياب اجتماعا مع فريق الأغنية خلال الساعات المقبلة على إثره سيتحدد مشاركتها.