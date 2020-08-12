عمرو دياب يحمل دينا الشربيني في كواليس كليبه الجديد (فيديو)

علاقات و مجتمع
نشر الحساب الرسمي لبرنامج "عرب وود"، على موقع "إنستجرام" فيديو جديد يتضمن لقطات للفنان عمرو دياب وهو يحمل الفنانة دينا الشربيني على ظهره أثناء تصويره كليبه الجديد الذي يحمل اسم "في أماكن السهر"، وتظهر خلاله دينا كموديل وبطلة الكليب.
وكتب الحساب الرسمي في تعليقه على الفيديو: "فيديو متداول للهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربيني خلال تصوير كليبه الجديد (في أماكن السهر)، حيث تشارك دينا الشربيني لأول مرة مع عمرو دياب كموديل بالكليب في مفاجأة كبيرة".
وعلمت "الوطن" أن الفنانة دينا الشربيني شاركت في عدد من المشاهد في أغنية عمرو دياب الجديدة "في أماكن السهر" التي صورها خلال الساعات الماضية، ومن المقرر طرحها خلال أيام قليلة.
وأشارت المصادر لـ "الوطن"، أن مشاهد دينا لم تتحدد رسميا بعد بطرحها في الكليب من عدمه، حيث من المقرر أن يعقد دياب اجتماعا مع فريق الأغنية خلال الساعات المقبلة على إثره سيتحدد مشاركتها.
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