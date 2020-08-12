"قلعت الخمار وهي بترقص".. سيدة تثير الجدل أمام لجنة انتخابية

علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير، لا يتجاوز الدقيقتين، تسبب في حالة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الذي تضمن ظهور سيدة خلال رقصها أمام إحدى اللجان الانتخابية.

وظهرت السيدة بجلباب فضفاض، يحمل اللون الأحمر الداكن، مرتدية خمار فاتح اللون، خلال رقصها على نغمات "بشرة خير" للفنان حسين الجسمي، للتفاعل مع الأغنية بخلع حجابها، مسترسلة في الرقص، وسط تفاعل الحضور بالتصفيق والغناء.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمئات الآلاف من المشاهدة والتعليقات، أبرزها: "الست اندمجت فقلعت الخمار"، و"إزاي تعمل كده في الشارع وسط الناس"، و"الفيديو ضايقني جدا".

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وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها فى التاسعة صباحا بالأمس، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغد.

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع (100) مقعد بالنظام الفردى، و(100) مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك (27) دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين عدد (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوى وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ"الوطن"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توضيح كافة الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصريين فى الداخل والخارج عبر موقعها الإلكترونى.

وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن هناك 63 مليون ناخب مصرى مقيد فى قاعدة البيانات للتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ.