الامارات | 4 أسباب لرائحة الفم الكريهة

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لرائحة الفم الكريهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مر الجميع برائحة الفم الكريهة بشكل أو بآخر.. وفي أبسط الحالات رائحة الفم المنفرة في الصباح التالي لتناول المكرونة المشبعة بالثوم أو الكاري الحار.

وتقدم آنا ميدلتون، التي أسست عيادة «لندن هايجينست» لصحة الأسنان، بعض الأسباب التي قد تكون وراء رائحة الفم الكريهة وكيفية التغلب عليها.

للإطلاع على الأسباب الـ 4، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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