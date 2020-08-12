- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أسباب لرائحة الفم الكريهة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مر الجميع برائحة الفم الكريهة بشكل أو بآخر.. وفي أبسط الحالات رائحة الفم المنفرة في الصباح التالي لتناول المكرونة المشبعة بالثوم أو الكاري الحار.
وتقدم آنا ميدلتون، التي أسست عيادة «لندن هايجينست» لصحة الأسنان، بعض الأسباب التي قد تكون وراء رائحة الفم الكريهة وكيفية التغلب عليها.
للإطلاع على الأسباب الـ 4، يرجى الضغط على هذا الرابط.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 4 أسباب لرائحة الفم الكريهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.