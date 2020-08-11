فيديو.. زغاريد وكحول.. مشاهد من مشاركة المرأة في الانتخابات

علاقات و مجتمع

شاركت المرأة بقوى في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، حيث رصدت كاميرا "الوطن"، عددا من المشاهد التي تميزت بها السيدات خلال الانتخابات، بين الزغاريد والرقص والتصفيق، والتي كانت حاضرة بقوة مثلما كانت دوما.

كحول وطوابير

تسلحت السيدات في لجان الانتخابات على مستوى الجمهورية بالكحول والكمامات للحماية من كورونا في حالة حدوث تلاصق اجتماعي، حيث تواجدن في طوابير وزحام كبير أمام اللجان، واصطحبن معهن الأطفال، في جو مبهج مع التصقيفات ورقص الأطفال.

كراسي متحركة

شاركت كذلك سيدات قعيدات في الانتخابات، رغم جلوسهن على الكرسي المتحرك، وذلك في محافظات مصر المختلفة.

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الإسكندرية

شهدت لجنة مدرسة الرحامنة الابتدائية الحديثة بالإسكندرية، مشاجرة بين السيدات أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بسبب الزحام.

وظهرت السيدات مرتديات الكمامة في طوابير أمام المدرسة، ورصدت كاميرا "الوطن"، محاولة تهدئة أحد المسؤولين للسيدات أمام اللجان، لتجرى العملية الانتخابية بسلاسة.

الدقي

بينما شهد محيط لجان منطقة الدقي بالجيزة، احتفالات من قبل السيدات، وزغاريد في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، أمام مقر اللجان.

فيما تواجد الأطفال بالأعلام المصرية والكمامات، والذين رقصوا على الأغاني الوطنية، مع تشجيع السيدات بحسب ما رصدت كاميرا "الوطن"، في منطقة الدقي.

وفتحت اللجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباح أمس الثلاثاء، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدا.

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ "الوطن"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توضيح كل الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصريين في الداخل والخارج عبر موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن هناك 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.