الأيلاينر المجنح الرفيع..موضة تعشقها الشابات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 10:45 مساءً - تفضل الكثير من الفتيات اعتماد رسمة الأيلاينر بشكل مجنح بمختلف الأوقات والمناسبات، لتظهرن بإطلالة جذابة ومتميزة، فهي لا تقتصر على مناسبة أو إطلالة معينة.

وهناك عدة أشكال لرسم لآيلاينر، فيمكن وضعه بشكل رفيع أو عريض، ولا بد من الحرص على اختيار ما يناسب رسمة العين، ليضفي على إطلالتك قدرا من الفخامة والأناقة، ويعطي مظهرا جذابا لمنطقة العين.

وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على طريقة رسم الأيلاينر المجنح الرفيع، يمكنك أن تطبقيها بالخطوات لتظهرين بشكل أنيق وجذاب.



قبل وضع الأيلاينر، يمكنك القيام بعدة خطوات أولية، وهي:

الأيلاينر



- عمل قاعدة للآيلاينر، بوضع خط آيلاينر على الجفن العلوي بشكل بسيط، ابتداء من زاوية العين الداخلية، ويزداد سمكه قليلا حتى يصل لخارج العين، ويجب الحرص على أن يكون الخط رفيع وخفيف.

- حددي طول الجناح باستخدام قلم الأيلاينر، ورسم خط رفيع من نهاية الجفن السفلي، وانطلقي به للخارج بشكل مائل للأعلى.

ويفضل القيام بهاتين الخطوتين بعد وضع ظلال العيون المناسب لك، حتى لا تشوهين عينيك بعد وضع الأيلاينر.

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ثم ابدأي في وضع الأيلاينر، باتباع الخطوات التالية:

وضعالأيلاينر



- باستخدام الأيلاينر، قومي برسم عينيك من الأعلى في خط رفيع انطلاقا من زاوية العين الدخلية، ويزداد سمكه تدريجيا حتى تصلين لخارج العين.

- قومي برسم الخط الرفيع الموجودة بالجفن السفلي، في الاتجاه العلوي بشكل مائل.

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