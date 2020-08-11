موديلات فساتين باللون الأحمر مستوحاة من ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 11 أغسطس 2020 03:44 مساءً - ياسمين صبري من أبرز الممثلات المصريات اللاتي حققن شهرة واسعة خلال الفترات الماضية، حيث تألقت خلال فترة بسيطة في الكثير من المسلسلات والأعمال السينمائية، بالإضافة إلى اختيارها ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2017، وكانت الفنانة المصرية الوحيدة في القائمة، كما أنها الوجه الإعلاني لمجوهرات كارتييه الفرنسية وعدسات لينس مي، ولتميزها دومًا في اختيار الأزياء الأنيقة التي تظهر بها، جمعنا لكِ عزيزتي من وحيها عدة فساتين حمراء، مصممة بأسلوب أنثوي مميز.



تنسيقات الفساتين الحمراء للمناسبات

فساتين حمراء للمناسبات



اللون الأحمر لا يضاهيه لون؛ حين نتحدث عن فستان سهرة للحفلات المهمة، لذا تأنقت ياسمين صبري خلال إحدى الحفلات الرسمية بفستان طويل من قماش المخمل الأحمر المزين بقصة ناعمة في الخصر وفتحة جانبية صغيرة، وأكملت جمال هذه الإطلالة بأقراط فضية طويلة وسوار فضي أنيق، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدلة والمكياج البني المرتكز على مكياج العينين السموكي؛ لإطلالة محتشمة جذابة.

وفي إحدى حفلات علامة كارتييه، اختارت فستانًا أحمرَ ميدي مصممًا بقصة البليزر، وأكملته بحقيبة وحذاء باللون الأسود، وتسريحة الويفي المنسدل؛ لمظهر أنثوي رسمي، ولزيّ مناسب للحفلات الشبابية؛ نسقت ياسمين فستانًا طويلاً أحمر مصممًا بطبقات وكشكشة مع عدة أساور ذهبية عريضة وأقراط دائرية، وسرحت شعرها بتسريحة مرفوعة ومكياج ناعم.

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إطلالات الفساتين الموردة

فساتين موردة



غزت الفساتين الموردة منصات عروض الأزياء، وجاءت ضمن مجموعات دور الأزياء العالمية بأشكالها وتعريقاتها المتنوعة، وعلى ذوق ياسمين صبري جمعنا لمتابعاتها عدة موديلات أنيقة لها، حيث ارتدت فستانًا بنيًّا تكسوه الزهور الحمراء مع بليزر أحمر وحذاء بكعب وحقيبة متوسطة الحجم باللون الأحمر؛ لمظهر أنثوي للمناسبات الرسمية.

وظهرت بفستان ميدي واسع تكسوه الزهور الحمراء ومصمم بأكمام منفوخة وحزام مطاطي للخصر؛ لمظهر شبابي مميز، وأكملت مظهرها بتسريحة الويفي المنسدل، وفي الإطلالة الثالثة أطلّت بفستان أبيض مرسوم بالزهور الحمراء والنقوش الخضراء والذهبية؛ لإطلالة صباحية، وتزيّنت بالمجوهرات الذهبية؛ لمظهر أنيق بسيط.

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فساتين أنثوية حمراء

فساتين أنيقة باللون الأحمر



من الفساتين الأنيقة باللون الأحمر، تألقت ياسمين صبري بفستان ميدي مصمم بقصة ضيقة وأكمام قصيرة، وأكملت جمال إطلالتها البسيطة بساعة حمراء وسوار فضي ناعم، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي والمكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر؛ لمظهر أنثوي ناعم، وتجمّلت في إطلالة أخرى بفستان أحمر من قماش الساتان البارد المصمم بأكمام واسعة تضيق عند الأطراف، مع ربطة ناعمة للخصر؛ لمظهر أنثوي جذاب.

واختارت فستانًا قصيرًا مصممًا بنفشة ناعمة وأكمام طويلة، تزينه أزرار ذهبية في المنتصف، ومن الناحية الجمالية؛ سرحت شعرها بتسريحة الويفي المنسدل والمكياج المرتكز على طلاء الشفتين الأحمر.

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