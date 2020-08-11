صور.. السيدات تتصدرن المشهد في انتخابات مجلس الشيوخ: طوابير وكحول

علاقات و مجتمع

في كل استحقاق انتخابي تكون لهن البصمة الكبرى، واحدة تلو الأخرى يصطففن ليشكلن الطابور الأطول، مع أطفالهن، وذويهن يسببن الزحام أمام اللجان، وفي انتخابات مجلس الشيوخ 2020، لم يختلف المشهد كثيرا فالمرأة هي مثلما كانت دوما، الأكثر ظهورها وتأثيرا، لم يثنيهن انتشار فيروس كورونا، ومحاربته ومحاولة محاصرته عن المشاركة.

تسلحن بالمعقمات المختلفة، وكانت كذلك أجهزة قياس الحرارة في انتظارهن على أبواب اللجان فشعرن بالأمان النسبي، واستغللن حقهن في الانتخاب، أمام لجان من مختلف محافظات مصر ظهرت المرأة بقوة في مجموعات ليدلين بأصواتهن.

على كرسي متحرك، وفي الجو الحار، اختارت السيدات الانتخاب رغم كافة الظروف التي يمكن أن تمنعهن من المشاركة، بعضهن اصطحبن الأطفال.

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وفتحت لجان الانتخابية مقراتها في التاسعة صباحا، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ "الغرفة الثانية للبرلمان"، ويستمر العمل داخل اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء اليوم وغدا.

ينتخب مجلس الشيوخ بواقع 100 مقعد بالنظام الفردي، و100 مقعد بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ووفقا لقانون مجلس الشيوخ هناك 27 دائرة خصصت لانتخاب المرشحين على المقاعد الفردية، وعدد 4 دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما 15 مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخرتين 35 مقعدا لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون.

ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

من جانبه أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لـ "الوطن"، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على توضيح كل الإجراءات الخاصة بعملية تصويت المصريين في الداخل والخارج عبر موقعها الإلكتروني.

وأشار إلى أنه وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن هناك 63 مليون ناخب مصري مقيد في قاعدة البيانات للتصويت في انتخابات مجلس الشيوخ.