مسح حكومي يكشف سبب تأخر سن الزواج في السعودية: عدم تحمل المسؤولية

علاقات و مجتمع

تحت عنوان تنمية الشباب السعودي للعام 2019، أجرت الهيئة العامة للإحصاء مسح لتكشف عن سبب تأخر سن الزواج من آراء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و34 عاما.

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وجاء أول سبب في تأخر سن الزواج بحسب 33.89% من الشباب هو ارتفاع تكاليف الزواج والمعيشة بينما اعتبر في المرتبة الثانية بنسبة 3.68% منهم أن السبب هو صعوبة إيجاد مسكن، بحسب صحيفة "مكة" السعودية.

وكشف المسح أن 8.96% من الفتيات يؤخرن الوزاج لعدم رغبتهن في تحمل المسؤولية مبكرا، في مقابل 5.19% من الذكور يؤخرون الزواج للسبب نفسه.

وجاء 13.77% من المشاركين في المسح، يؤخرون الزواج لأن لديهم رغبة في الانتهاء من الدراسة أولا، وجاءت نسبة الإناث اللاتي يتأخرن في الزواج لهذا السبب نحو 15.67%، في مقابل 11.95% من الذكور.

عدم ايجاد الشريك المناسب أيضا كان سببا في تأخر سن الزواج، بنسبة 6.69% ممن شملهم المسح، حيث أرجع 11.70% من الإناث هذا السبب، بينما جاء 1.88% من الذكور في هذا السبب.