مسح حكومي يكشف سبب تأخر سن الزواج في السعودية: عدم تحمل المسؤولية

علاقات و مجتمع
تحت عنوان تنمية الشباب السعودي للعام 2019، أجرت الهيئة العامة للإحصاء مسح لتكشف عن سبب تأخر سن الزواج من آراء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و34 عاما.
وجاء أول سبب في تأخر سن الزواج بحسب 33.89% من الشباب هو ارتفاع تكاليف الزواج والمعيشة بينما اعتبر في المرتبة الثانية بنسبة 3.68% منهم أن السبب هو صعوبة إيجاد مسكن، بحسب صحيفة "مكة" السعودية.
وكشف المسح أن 8.96% من الفتيات يؤخرن الوزاج لعدم رغبتهن في تحمل المسؤولية مبكرا، في مقابل 5.19% من الذكور يؤخرون الزواج للسبب نفسه.
وجاء 13.77% من المشاركين في المسح، يؤخرون الزواج لأن لديهم رغبة في الانتهاء من الدراسة أولا، وجاءت نسبة الإناث اللاتي يتأخرن في الزواج لهذا السبب نحو 15.67%، في مقابل 11.95% من الذكور.
عدم ايجاد الشريك المناسب أيضا كان سببا في تأخر سن الزواج، بنسبة 6.69% ممن شملهم المسح، حيث أرجع 11.70% من الإناث هذا السبب، بينما جاء 1.88% من الذكور في هذا السبب.
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