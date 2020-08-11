صور.. نهى عابدين في أحدث جلسة تصوير بفستان أسود

لايف ستايل

خضعت الفنانة نهى عابدين، لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور الفوتوغرافي رشاد، وشاركت عددًا من الصور الخاصة بالجلسة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت نهى خلال الجلسة مرتدية فستانًا طويل باللون الأسود، مكشوف الصدر، بالإضافة لقفازات باللون ذاته، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها، بأنامل مصففة الشعر نريمان صادق، واعتمدت على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها.

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لقيت الجلسة التي خضعت لها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت آلاف من تسجيلات الإعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، والتي كان من أبرزها،" ملكة جمال وأنوثة، أجمل فنانة في مصر، بصراحة ممثلة ممتازة نهي محتاجة فرص أكبر من كده تستحقي اكتر موفقه حبي، كل الدعم يا قمر".

اعتزال نهى عابدين الفن

وكانت كشفت الفنانة نهى عابدين، عن رغبتها في اعتزال التمثيل، وذلك من خلال حسابها بموقع "فيس بوك"، إذ أكدت إنها تفكر في الأمر منذ فترة، خلال مايو الماضي.

وقالت نهى خلال منشورها، "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم أني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحنى، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائى".