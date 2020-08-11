ندى رحمي توجه رسالة لمصطفى حفناوي: جايالك يا حبيبي بس لس ميعادي مجاش

علاقات و مجتمع

علاقة ود جمعت بين الفنانة والإعلامية ندى رحمي، واليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، والتي دخلت في صدمة كبيرة قبل أيام عقب تعرضه لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، فكانت تطالب متابعيها بالدعاء له وتكشفت تطوراته الصحية.

ونعت الإعلامية صديقها مصطفى حفناوي، الذي وافته المنية، أمس الإثنين، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشر صورة له.

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أرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة ناعيةً صديقها، قائلةً "مع ألف سلامة يا صاحبي، يا وجع قلبي عليك يا مصطفى.. مش مستوعبة وأنا واقفة في الترب أني بدفنك انت، جايالك يا حبيبي بس معادي لسه مجاش، ادعوله، صاحبي عريس في الجنة".

وفاة مصطفى حفناوي

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".