محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:
طلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة مميزة أبرزت رشاقتها، وشاركت متابعيها على "إنستجرام" بمجموعة صور جديدة.
ظهرت ياسمين في أحدث جلسة تصوير لها، وهي ترتدي بنطلون أصفر وايد ليج مصنوع من قماش الكريب ونسقته مع شميز أزرق ستان.
وانتعلت ياسمين حذاء هافان منقوش بنقشة التايجر، مناسب لباقي القطع التي اختارتها، واعتمدت ماكياجًا ناعماً يميل إلى ألوان النيود.
واختارت ياسمين الإكسسوارات التي اعتادت أن تظهر بها، وهي مجموتة متنوعة من أساور العلامة الشهيرة كارتييه.
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين صبري بإطلالة ساحرة تبرز رشاقتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.