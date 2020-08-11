ياسمين صبري بإطلالة ساحرة تبرز رشاقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

طلت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة أنيقة مميزة أبرزت رشاقتها، وشاركت متابعيها على "إنستجرام" بمجموعة صور جديدة.

ظهرت ياسمين في أحدث جلسة تصوير لها، وهي ترتدي بنطلون أصفر وايد ليج مصنوع من قماش الكريب ونسقته مع شميز أزرق ستان.

وانتعلت ياسمين حذاء هافان منقوش بنقشة التايجر، مناسب لباقي القطع التي اختارتها، واعتمدت ماكياجًا ناعماً يميل إلى ألوان النيود.

واختارت ياسمين الإكسسوارات التي اعتادت أن تظهر بها، وهي مجموتة متنوعة من أساور العلامة الشهيرة كارتييه.