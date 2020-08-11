من وحي إطلالات كيت ميدلتون.. نسقي الملابس المقلمة بطريقة ملكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تمسكت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون ببعض الموديلات التي تظهر بها في العديد من المناسبات غير الرسمية، ومنها الموديلات المقلمة.

التقطت عدسات الكاميرا ارتداء كيت ميدلتون التيشرت أو القميص المقلم منذ عام 2007، أي أكثر من 13 عاما.

وتتميز الملابس المقلمة بأنها مناسبة للارتداء في أي وقت، ويسهل تنسيقها مع باقي الملابس، بالإضافة إلى أنها مريحة، لذا فهي اختيار الدوقة الأول في أيامها التي تخلو من مناسباتها الرسمية.

وارتدت "كيت" التيشرت المقلم في كل مرة بطريقة مختلفة، فكانت تنسقه مع الملابس الكاجوال والكلاسيك والرياضية.

2007

ظهرت "كيت" وهي في لندن وكانت ترتدي تيشرت مقلم باللونين السيمون والأبيض، ومعهم بنطلون جينز أسود، مع حزام أسود عريض مع سليبر عالي أسود.

ومرة أخرى من نفس العام ظهرت وهي ترتدي تيشرت أنيق مقلم باللونين الأبيض والأسود، مع بنطلون رياضي أسود أثناء ممارستها لرياضة التجديف.

2012

عندما أصحبت كيت دوقة كامبريدج رسميًا، لم تتخل عن هذا الموديل المقلم، وظهرت بإطلالة كلاسيكية في أولمبياد 2012، حيث نسقت بلوفر مقلم باللونين الأبيض والأسود المقلم مع بليزر وبنطلون باللون الأزرق الملكي.

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2014

ظهرت كيت أثناء حضورها بطولة كأس العالم لأمريكا، وهي ترتدي توب مقلم باللونين الأبيض والأسود، ومعهم جينز كحلي مع حذاء فلات أبيض.

2015

ارتدت كيت تيشرت مقلم باللون الأزرق الملكي مع الأبيض، مع بنطلون جينز كحلي أثناء زيارته لألمانيا.

2017

غيّرت كيت من الألوان التي تختارها دائمًا وارتدت تيشرت أبيض مقلم باللونين الأسود والأحمر، مع بنطلون جينز أسود ضيق وحذاء رياضي أبيض.

2019

ارتدت كيت سويتشرت أبيض مقلم بالأسود ونسقته هذه المرة بطريقة مختلفة مع بنطلون واسع كلاسيكي أسود، مع حذاء أسود عالي بنفس اللون أثناء حضورها King's Cup Regatta.

2019

طوّرت كيت من اختياراتها للموديلات المقلمة، وظهرت في لندن وهي ترتدي بلوزة نصف كم ذو تصميم متعدد الألوان مكشكش ومزخرف مع بنطلون واسع أسود وحذاء رياضي أسود.