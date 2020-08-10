لمتبعي الأنظمة الغذائية.. احذر تناول الشوفان يوميا

صحة

للشوفان العديد من الفوائد الغذائية فضلا عن قدرته الكبيرة على المساعدة في إنقاص الوزن، وكذلك الشعور بالامتلاء وعدم الجوع لفترات زمنية طويلة، ما يجعله خيارا مثاليا لمتبعي الأنظمة الغذائية لإنقاص الوزن، ولكن يجب الحظر عند تناوله، يوميا لأنه يؤدي إلى مخاطر صحية بحسب خبيرة التغذية الروسية جالينا بارتاشيفيتش، في مقابلة مع بوابة NGS24 الروسية.

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وترجع خطورة دقيق الشوفان إلى أنه يحتوي على بعض المواد، التي يمكن أن تمنع الامتصاص الطبيعي للكالسيوم.

ويؤدي نقص الكالسيوم إلى هشاشة العظام، المعروفة باسم "أمراض العظام"، ولتجنب مخاطر الشوفان يمكن تناوله بما لا يزيد على مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع فقط وليس يوميا.

ويمكن استبدال تناول الشوفان يوميا بتناول الشعير على الإفطار، أو البرغل.

وعلى عكس دقيق الشوفان فإن حليب الشوفان لا يؤذي الجسم، كما أن فيتامين "د" الذي يحتويه يعزز نمو الشعر والأظافر.