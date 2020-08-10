بعد إصابة اليوتيوبر مي ماهر به.. أسباب وأعراض جلطة الرئة

صحة

أصيبت اليوتيوبر مي ماهر، بجلطة في الرئة، وتحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى ساحة دعاء لها بعد تدهور حالتها الصحية، في الوقت الذي سيطرت فيه حالة من الحزن على رواد "السوشيال ميديا" بسبب وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي.

أسباب الإصابة بجلطة الرئة

تحدث جلطة الرئة نتيجة الإصابة بضيق التنفس بشكل مستمر، حيث تعوق تدفق الدم إلى الرئتين، ويطلق عليها جلطة دموية في الرئة.

أعراض الإصابة بجلطة الرئة

ومن أعرض الإصابة بجلطة الرئة وفق ما ذكره موقع "Mayo Clinic":

- ضيق في التنفس.

- عادة ما تظهر هذه الأعراض فجأة، ودائمًا تزداد سوءً مع المجهود.

- آلام الصدر.

وقد يشعر الفرد المصاب وكأنه يعاني من نوبة قلبية، وغالبًا ما يكون الألم حادًا ويشعر به عندما يتنفس بعمق، وغالبًا ما يمنعه من القدرة على التنفس بعمق، ويمكن الشعور به أيضًا عند السعال أو الانحناء.

السعال

قد ينتج عن السعال بلغم دموي أو ملطخ بالدم.

ومن الأعراض الأخرى:

- سرعة ضربات القلب أو عدم انتظامها.

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- الدوار أو الدوخة.

- التعرق المفرط.

- الحمى.

- ألم في الساق أو تورم، أو كليهما.

- جلد رطب أو متغير اللون.

طرق حدوث جلطة الرئة

- تحدث جلطة الرئة عندما تحدث جلطة دموية في شريان معين في الرئة، وهذه الجلطات الدموية تأتى من الأوردة العميقة في الساق.

- إذا كنت مصابًا بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحديدًا فشل القلب، فإن ذلك يزيد من احتمالية حدوث الجلطة في الرئة.

- هناك بعض أنواع السرطان، مثل سرطان البنكرياس، والمبيض، والرئة، ويمكن أن تزيد هذه الأنواع من احتمالية الإصابة بتجلط الدم.