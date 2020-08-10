بدرية طلبة تنعى مصطفى حفناوي: "راح في غمضة عين.. أتعظو بقى"

علاقات و مجتمع

نعت الفنانة بدرية طلبة، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، اليوتيوبر الشهير مصطفى حفناوي، الذي توفي منذ قليل، بأحد المستشفيات جراء تعرضه لغيبوبة إثر إصابته بجلطة في المخ.

نشرت الفنانة صورة لليوتيوبر الراحل، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "أتعظو بقى ياللي هم الدنيا منسيكم الآخرة الله يرحمك ويصبر قلب أمك وكل اللي بيحبوك".

وتابعت بدرية خلال منشورها، "ادعوله بالرحمة راح في غمضة عين بشوية مغص لله الأمر من قبل ومن بعد".

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وفاة مصطفى حفناوي

وأعلن مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، عن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".