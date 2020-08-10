رانيا يوسف تنعى مصطفى حفناوي: ادعو له بالرحمة

علاقات و مجتمع

نعت الفنانة رانيا يوسف، اليوتيوبر مصطفى حفناوي، الذي توفي قبل قليل، بعد أزمة صحية ألمت به خلال الأيام الماضية.

وكتبت "يوسف" عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة مصطفى حفناوي.. ربنا يصبر أهلك ووالدتك، ادعوله بالرحمة والمغفرة".

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وكان مطرب الراب والفنان الشاب أحمد الشبكشي، أعلن وفاة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، وذلك بعد أزمة صحية تعرض لها مؤخرًا دخل على إثرها أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وكتب "الشبكشي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله والدوام لله وحده والفاتحة على روح مصطفى حفناوي، في الجنة إن شاء الله يا حبيبي، مصر كلها كانت بتدعي لك وهتفضل تدعي لك".

وأصيب اليوتيوبر مصطفى حفناوي بجلطة في المخ، دخل إثرها في غيبوبة، ليصاب بضمورٍ تام في الجزء الأيسر من المخ، حسب رواية أصدقائه.