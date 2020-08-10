تطويل الرموش بطريقة سحرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 10 أغسطس 2020 04:44 مساءً -

الرموش الطويلة والكثيفة حلم كل امرأة. إذ تزيد من جمال العينين وتمنحهما نظرة أنثوية لافتة ولا تقاوم. لكن هناك من يعانين من رموش رقيقة وخفيفة فيلجأن لتركيب الرموش الذي بدوره يزيد من تساقط وخفة الرموش. لهذا إليك بعض الخلطات الطبيعية السحرية المجربة لتستفيدي منها:



مكونات الخليط المنزلي المُرشح تجربته لـ تطويل الرموش:

مكونات الخليط



2 ملعقة طعام من مغلي الشاي الأخضر

ملعقة طعام من زيت بذر الكتان

جل صبار

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طريقة التحضير

امزجي مغلي الشاي الأخضر بمجرد أن يبرد مع زيت بذر الكتان في وعاء صغير ثم بفرشاة ماسكارا نظيفة طبقيهم على الرموش قبل النوم وانتظري 25 دقيقة. بعد ذلك اشطفي رموشك جيداً بالماء ثم ادهني الجفون وبصيلات الرموش بجل الصبار.

أخيراً..اتركي المنطقة هكذا طوال الليل، وفي صباح اليوم التالي نظفيها بالماء الفاتر وكرري الخلطة بهذا الشكل أكثر من مرة في الإسبوع.

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الفائدة

تطويل الرموش

الشاي الأخضر، يحتوي على مركبات البوليفينول المهمة لنمو الشعر ومنع تساقطه. أما زيت بذر الكتان الغني بأوميغا 3 فيعمل على إطلالة الرموش بنجاح عن طريق تغذية بصيلات الشعر بالعديد من العناصر الغذائية الضرورية لتسريع نمو الشعر أمثال: "البروتين، الزنك و فيتامين ب المركب".

أخيراً.. فيتامين E الموجود داخل جل الصبار، يعتبر منشط عظيم لنمو الشعيرات فهو يعزز الدورة الدموية في الجذور ليطوّلها ويكثفها ويمنحها اللماعية في وقت قصير.

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