أول تعليق من ريم عودة بعد زواجها من محمد عساف: الحمد لله.. بقيت مراته

علاقات و مجتمع

"واسعدني معه وبقربه في الدنيا وفي جنة السرور واهدنا يا الله لما فيه الخير والصلاح"، هكذا علقت ريم عودة، صاحبة الجنسية الفلسطينية والدنماركية، على خبر زواجها من نجم آرب أيدول، الفنان الفلسطيني محمد عساف عبر خاصية "إستوري"، على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

شاركت العروس عددًا من مقاطع الفيديو المصورة من حفل زفافها على الفنان الشاب، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، "بقيت مراته، الحمد لله رب العالمين".

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إعلان خبر زواج محمد عساف

وكان أعلن المنتج قاسم النجار صديق محمد عساف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خبر زواج الأخير، قائلًا "وأخيرا خبر حلو بالـ2020، أبارك لصديقي وأخي محمد عساف بمناسبة زواجه، بارك الله لكما وجمع بينكما على الخيرو السعادة".

رغم تكتم الفنان على خبر زواجه، إلا أن هناك عدد من مقاطع الفيديو المصورة جرى تسريبها من حفل الزفاف الذي قيل إنه أقيم بدبي في الإمارات، وتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم.

وبحسب مواقع محلية فلسطينية، فإن والدي محمد عساف سافرا من فلسطين إلى دبي في زيارة إلى ابنهما ثم جاءت أزمة كورونا التي منعت عودتهما إلى فلسطين، فاستغل المغني الشاب تواجدهما وأقام حفل الزفاف الذي اقتصر على عدد من أفراد العائلتين والمقربين من العروسين فقط.