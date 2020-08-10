عبد الله رشدي عن انتحار نعيمة البزاز: ملحدة

علاقات و مجتمع

علق الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، على انتحار الكاتبة نعيمة البزاز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ودون "رشدي": "‏انتحرت الكاتبة الملحدة ⁧‫نعيمة البزاز‬⁩ بعد أن ذاقت الحريات المزعومة، ودافعت عن الأمور التي تعتقد أنها حقوق الإنسان".

وتابع: "‏الإلحاد سرطان يضادُّ العقل.. أحزن لمثل هذه المواقف وأتمنى الخير لكل ملحد وأشعر في قلبي باحتراق عليه".

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واختتم "عبد الله" حديثه، قائلا: "أغلب مقابلاتي الخاصة أجعلها لهم رغبةً مني في التعاون معهم للوصول إلى الطريق الصحيح".

وأعلن أحمد مرقش، عمدة مدينة أرنهيم الهولندية الخبر، عبر حسابه الخبر على موقع "تويتر"، انتحار الكاتبة نعيمة البزاز مبديًا انزعاجه وحزنه الشديد.

وقال مرقش، خلال تغريدته، "منزعج بشدة من وفاة نعيمة البزاز، وحزن عميق بسبب عدم وجود مثل هذه الزوجة الرائعة والمبتكرة، أتعاطف مع العائلة الجميلة التي فقدتها".

وكتبت السياسية الهولندية من أصول مغربية، خديجة عريب التي تتولى رئاسة البرلمان الهولندي: "لقد كانت شخصا لطيفا وذكيا للغاية، وكانت دائما مفاجئة. سأفتقدك بشدة "، وفق جريدة "هسبريس" المغربية.