أمهات يعبرن عن خوفهن من عودة المدارس: "ولادنا صغيرين وصعب يحافظوا على الكمامة"

ماما

لم يتبقى سوى شهرين ويبدأ العام الدراسى الجديد، ولم يحدد حتى الآن عدد الأيام التي سيحضرها الطلاب، وسط مخاوف الأمهات من عودة الطلبة في ظل جائحة كورونا.

شيرين: صعب جدا إن أولادنا يحافظوا على ارتداء الكمامة

تقول شيرين حمدى، ولي أمر 3 طلاب بمراحل دراسية مختلفة: إن الوزارة لم تتخذ حتى الآن قرار أيام عودة الطلاب إلى المدارس، مضيفة أثناء حديثها لـ "هُن"، "عندى الأولاد في مراحل دراسية مختلفة، خامسة ابتدائي، وتانية إعدادي، وتانية ثانوي، وصعب جدًا إنهم يحافظوا على لبس الكمامة طوال اليوم الدراسي".

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وترى شيرين، أن الطلبة لا يوجد لديهم الوعى الكافي وخاصة في المرحلتين الابتدائية والاعدادية، قائلةً: "إن سنهم صغير، وهخاف عليهم طبعًا، وخصوصاً لو كان فيه موجه تانيه لفيروس كورونا مع بداية الدراسة، وفي الحالة دي هعتمد على مذاكرتى معاهم وبمساعدة المواقع التعليمية علشان شرح المناهج الدراسية".

وتخشى "شيرين" خروج أبنائها إلى المدرسة، "هخاف عليهم أنهم يروحوا المدرسة لأنهم ممكن يتعرضوا للفيروس من أى شخص، وياريت يتم تخفيف المناهج".

ماجدة: أولادى هيروحوا المدرسة يومين في الإسبوع

لم تختلف وجهة نظر ماجدة أحمد، ولي أمر أحد الطلاب، التي تخشى ذهاب ابنائها إلى المدرسة خاصة وأنهم في المرحلتين الاعدادية والثانوية خوفًا عليهم من الإصابة بفيروس كورونا: "ياريت نعمم فكرة التعليم عن بعد وخاصة في المرحلة الحالية".

نهلة: أتمنى تشديد الاجراءات الاحترازية قبل عودة الدراسة

وتتمنى نهلة خالد، ولي أمر طالب بالمرحلة الابتدائية، تشديد الاجراءات الاحترازية المتبعة في المدارس قبل عودتها للوقاية من كورونا: "أنا مع عودة الطلبة للمدارس بعد انخفاض الحالات المصابة".