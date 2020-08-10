الامارات | سايمون كاول يتعرض لكسر في الظهر

شكرا لقرائتكم خبر عن سايمون كاول يتعرض لكسر في الظهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير إعلامية أمس أنه جرى نقل الإعلامي البريطاني، سايمون كاول، إلى المستشفى بعد إصابته في ظهره. وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأنه تم نقل كاول (60 عاماً) إلى المستشفى، عقب سقوطه من على دراجته الكهربائية. وقال المتحدث باسم كاول: «سايمون تعرض لكسر في ظهره، وسيخضع لجراحة». وأضاف «سايمون سقط من على دراجته، مساء أول من أمس، أثناء اختبار دراجته الكهربائية بالقرب من منزله في ماليبو في كاليفورنيا». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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