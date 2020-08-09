كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 10:44 مساءً - لا تكتمل إطلالة بعض السيدات إلا بارتداء ساعة اليد، فهي من قطع الإكسسوارات المهمة لديهن، ويعتمدن عليها بمختلف الإطلالات؛ لتمنحهن أناقة وجاذبية.



وتعد ساعات اليد المزينة بالأحجار الكريمة حول المينا الأكثر شيوعًا وانتشارًا بين السيدات، فهي تضفي على إطلالتهن قدرًا من الفخامة والأناقة.



وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة ساعات مزينة بالأحجار الكريمة حول المينا، من أشهر الماركات العالمية، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبكِ من بينها؛ لإطلالة جذابة ومميزة.



ساعة من بياجيه

ساعة من بياجيه



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أنيق بين موديلات الساعات المزينة بالأحجار الكريمة حول المينا، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم، لساعة من بياجيه، من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا)، مرصعة بـ20 ألماسة، و22 حجر ياقوت أزرق.

وتتمتع هذه الساعة بمينا من الذهب الأبيض منقوش ومطلي بمادة المينا باللون الأزرق الشفاف، وسوار من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا) منقوش بديكور "بالاس".

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ساعة من شانيل

ساعة من شانيل



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم جذاب ومميز بين موديلات الساعات المزينة بالأحجار الكريمة حول المينا؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من شانيل، لساعة مزينة بالألماس والأحجار الكريمة باللون الأحمر.

وتتمتع هذه الساعة بمشبك مميز، وسوار عريض مرصع بالأحجار الكريمة الحمراء، يضفي على إطلالتكِ قدرًا من الفخامة والجاذبية.

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ساعة من شانيل

ساعة من شانيل



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر أناقة بين موديلات الساعات المزينة بالأحجار الكريمة حول المينا؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من شانيل، لساعة تتمتع بمينا مطلية بالأسود على شكل دائري، ومزينة بأحجار الألماس والياقوت الوردي، وسوار عريض من الجلد الأسود.

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ساعة من بولغاري

ساعة من بولغاري



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم يجمع بين البساطة والجاذبية بين موديلات الساعات المزينة بالأحجار الكريمة حول المينا، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم من بولغاري، لساعة من الذهب الوردي (عيار 18 قيراطًا) مرصعة بأحجار الألماس والأماثيست.

وتتمتع هذه الساعة بمينا من الألماس الثلجي المرصوف، وسوار من جلد التمساح الأرجواني، ويمكن ارتداؤها بمختلف المناسبات والأوقات.



ساعة من بولغاري

ساعة من بولغاري



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم أكثر جاذبية بين موديلات الساعات المزينة بالأحجار الكريمة حول المينا؛ يمكنك الاستعانة بهذا التصميم من بولغاري، لساعة من الذهب الأبيض (عيار 18 قيراطًا)، مرصعة بأحجار الألماس والزفير المستديرة والمصقولة باللون الأزرق، وأحجار الزمرد باللون الأخضر.

وتتمتع هذه الساعة بمينا من الألماس المرصوف بتقنية الترصيع الثلجي، وسوار من الذهب الأبيض مرصع بأحجار الألماس وأحجار الزفير الزرقاء المصقولة.