صور.. درة تستعرض جمالها في حفل زفاف هند عبدالحليم.. ورضوى الشربيني تعلق

لايف ستايل

خطفت الفنانة التونسية درة، الأنظار خلال حفل زفاف الفنانة هند عبدالحليم، بطلة الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات".

وشاركت درة، إطلالتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من جلسة التصوير الي خضعت لها خلال حفل الزفاف.

وظهرت الفنانة التونسية، خلال الصور مرتدية فستان بليزر ميتاليك باللون السماوي الباستيل، مما كشف عن رشاقتها وتناسق قوامها الممشوق، فيما انتعلت حذاء ذا كعب عال.

وتركت درة، شعرها منسدلًا على كتفيها، واعتمدت على الماكياج الهادئ بدرجات الكاشمير، الذي تناسب مع إطلالتها.

Advertisements

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور قالت خلاله: "عندما يكون لديك قلب وروح نقيان ، لا يمكن للجميع الاعتراف بذلك ولكن الأشخاص الحقيقيون سيرون ذلك على أي حال".

ولقيت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وحصدت على ما يقرب من 100 ألف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات من داخل الوسط وخارجه؛ إذ علقت الإعلامية رضوى الشربيني على الصور قائلةً: "قمر الله أكبر"، كما علقت الفنانة مي سليم على الصور قائلةً: "جميلة".

وشاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة صور من حفل زفاف الفنانة الشابة هند عبدالحليم.

ظهرت "هند" بفستان غير تقليدي، قصير مكشوف الكتفين، والذراعين، من الجوبير الأبيض، وله اكستنشن شفاف من الخلف.

كما اعتمدت العروس على طرحة من التُل الشفاف، مع هيد بيس، مع الشعر الويفي المنسدل، والمكياج البسيط المطفي.