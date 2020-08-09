- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 04:42 مساءً - العسل واحد من أهم المكونات المفيدة للبشرة، فهو يحتوي على الفيتامينات المهمة للبشرة، ويمنحها النضارة واللمعان، لهذا نجد دائمًا منتجات تحتوي على نسبة كبيرة من العسل لبشرتنا.
ولأفضل نضارة للوجه، يمكنكِ تجربة هذه الوصفات لبشرة صحية وشبابية خالية من الشوائب.
ماسك زيت القرفة مع العسل لنضارة البشرة الدهنية جربيه قبل النوم
- ملعقة صغيرة من زيت القرفة
- ملعقة صغيرة من العسل
- ملعقة صغيرة من الحليب
اخلطي المكونات مع بعضها وقلّبيها جيدًا حتى يمتزج العسل مع الحليب وزيت القرفة.
وزعي الخليط على بشرتكِ جيدًا، واتركيه يدوم لمدة 10 دقائق.
اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.
كرري الخليط مرة كل 10 أيام، لبشرة نضرة وصحية.
ماسك العسل والشوفان لـ البشرة العادية
- - ملعقة صغيرة عسل
- ملعقة صغيرة حليب
- ملعقة صغيرة شوفان
اخلطي المكونات مع بعضها ووزعيها على بشرتكِ بالتساوي، واتركيها على بشرتكِ لمدة نصف ساعة.
اشطفي وجهكِ بعدها مع الفرك بلطف.
كرري الماسك مرة أسبوعيًّا للحفاظ على صحة بشرتِك.
ماسك العسل وزيت اللوز لـ البشرة الجافة
- ملعقة صغيرة عسل
- ملعقة صغيرة زيت لوز
- ملعقة كبيرة زبادي
اخلطي المكونات مع بعضها في وعاء، وضعيها على بشرتِك.
اتركي الخليط على وجهكِ لمدة نصف ساعة
اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.
كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، للحصول على تفتيح وبشرة نضرة وحيوية وناعمة لملمس البشرة الجافة.
تابعي المزيد: حلول لـ علاج حب الشباب... تخلّصي منها إلى الأبد
كانت هذه تفاصيل خبر ماسكات العسل بحسب نوع بشرتِك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.