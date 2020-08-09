أعشاب سحرية لتطويل الشعر وتكثيفه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 أغسطس 2020 04:42 مساءً - لأن الشعر الطويل تاج المرأة وحلمها ليكتمل جمالها، بحثنا لك عن أجدد الدراسات حول تطويل الشعر بأهم وأفضل الأعشاب التي أثبتت قدرتها على تطويل الشعر وجعله أكثر كثافة.

من بين هذه الأعشاب، اخترنا لك هذه القائمة من الأعشاب:



أعشاب لـ تطويل الشعر



1- عشبة أملا الهندية لتطويل الشعر

عشبة أملا الهندية لتطويل الشعر



تحتوي عشبة الأملا أو الأملج وما يعرف أيضاً بعنب الثعلب الهندي Indian Gooseberry على فيتامين C الضروري لإنتاج مادة الكولاجين التي تساهم في تسريع عملية نمو الشعر. تحتوي أملا أيضاً، هذه العشبة التي تنمو في الهند على العديد من مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة الضارة للشعر وفروة الرأس.

أهم فوائد أملا للشعر

تحتوي عشبة أملا على التانين Tannin الذي يحمي الشعر من الحرارة والتلف.

الكالسيوم الموجود في عشبة أملا الهندية يساعد في تعزيز نمو الشعر وفي تقوية بصيلات الشعر .

تقلل من هشاشة الشعر وتضاعف من صحة فروة الرأس لاحتوائها على مضادات للأكسدة.

تحتوي عشبة أملا أيضاً على خصائص مضادة للفطريات والجراثيم، ما يساعد في التقليل ومكافحة القشرة التي تؤدي إلى تساقط الشعر.

غالباً ما تستخدم عشبة الأملا في صبغات الشعر، ما يساهم في حماية الشعر من المواد الكيميائية، كما أنها تمنع الشيب المبكر.

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ماسك زيت آملا وجوز الهند لتطويل الشعر



هذا الماسك يساعد في التخفيف من حدة تقصف وتساقط الشعر، كما يعمل على تحسين لونه الطبيعي، لاحتوائه على زيت الزيتون وزيت جوز الهند الذي أكدت العديد من الدراسات قدرته على اختراق جذع الشعر وتغذيته من الداخل.

المكونات

ملعقتان صغيرتان من بودرة أملا.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة :

يمزج زيت جوز الهند مع زيت الزيتون.

يوضع مزيج الزيتين في وعاء على نار هادئة ومن ثم تضاف بودرة أملا.

عندما يصبح لون المزيج بنياً، يرفع الوعاء عن النار ويترك حتى يبرد.

يوزع المزيج على فروة الرأس والشعر مع التدليك اللطيف.

يغطى الشعر بقبعة الاستحمام أو الـ Cling Film ويترك لـ 30 دقيقة.

يغسل الشعر بالشامبو كالمعتاد.

يكرر الماسك مرة إلى مرتين في الأسبوع.



2- عشبة الشاي الأخضر لتطويل الشعر

ماسك الشاي الأخضر والبيض لتطويل الشعر

الشاي الأخضر من أهم وأقوى البناتات المتعددة الفوائد للشعر.

أهم فوائد الشاي الأخضر للشعر

يدخل الشاي الأخضر في تركيبة العديد من أنواع الشامبو كمكون رئيسي لغناه بالبوليفينول Polyphenol، وهو نوع من مضادات الأكسدة، يقوي جذور وبصيلات الشعر.

يمنع تساقط الشعر لاحتوائه على مركبات مهمة تحول دون تساقط الشعر وتساهم في نموه، مثل الكاروتين، الزنك، حمض الأسكوربيك Ascorbic Acid والمنغنيز، تساعد هذه المركبات على منع تساقط الشعر وإعادة نموه.

يساهم الشاي الأخضر في تنشيط الدورة الدموية إلى فروة الرأس وضخها بالأوكسجين، ما يساهم في نمو وطول الشعر، سواء من خلال تطبيقه موضعياً أو من خلال تناوله كمشروب.

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ماسك الشاي الأخضر والبيض لتطويل الشعر



المكونات

2 - 3 ملاعق كبيرة من أوراق الشاي الأخضر المطحونة.

بيضة كامل.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

الطريقة

يخفق البيض جيداً، ثم يضاف الشاي الأخضر المطحون وزيت الزيتون.

تمزج المكونات جيداً للحصول على قوام متجانس وناعم.

يوزع على الشعر كماسك مع تدليك فروة الرأس لبضع دقائق.

يترك الماسك لـ 30 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالشامبو.

يكرر هذا الماسك مرتين في الشهر.



3- عشبة جذور الأرقطيون لتطويل الشعر

جذور الأرقطيون لتطويل الشعر



تستخدم نبتة الأرقطيون في العديد من الأغراض الطبية كعلاج مضاد للالتهابات، من بينها التهابات فروة الرأس، وهي من أفضل الأعشاب لتكثيف الشعر وتطويله بسرعة عالية.

أهم فوائد الأرقطيون للشعر

جذور الأرقطيون غنية بالكالسيوم، حمض الكلوروجينيك Chlorogenic Acid، الفلافونويد Flavonoids، الحديد، البوتاسيوم والأحماض الدهنية التي تعمل جمعاء على تعزيز البروتين الطبيعي للشعر.

تعالج جذور الأرقطيون هياج فروة الرأس والحكة المصاحبين للقشرة.

يحتوي الأرقطيون أو زيت جذور الأرقطيون على فيتامين A الذي يغذي فروة الرأس ويقوي الشعر.



ماسك جذور الارقطيون وزيت جوز لتطويل الشعر



المكونات:

ملعقة كبيرة من جذور الأرقطيون المبشور.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

تمزج جميع المكونات مع بعضها البعض جيداً.

يوزع المزيج على الشعر وفروة الرأس مع التدليك اللطيف.

يترك الماسك على الشعر لـ 20 دقيقة، ثم يغسل الشعر بالشامبو.

تكرر الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

تتوفر جذور نبتة الأرقطيون والزيت المستخرج منها لدى محال العطارة.

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