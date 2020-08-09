لايف ستايل
شاركت الفنانة عبير صبري، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث جلسات تصويرها، خلال قضاءها العطلة الصيفية في الساحل الشمالي.
وظهرت "عبير" بملابس صيفية ملونة مكشوفة، حيث ارتدت ستوميك أبيض كاشف للبطن، مع جيب ملونة استايل هاواي، قصيرة من الأمام كاشفة للساقين.
كما اعتنمدت الفنانة على الإكسسوارات الملونة، مع الشعر الغجري المنسدل.
وكانت شاركت خلال الموسم الرمضاني السابق في مسلسل "خيانة عهد" أمام الفنان يسرا وحلا شيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر بـ"ستوميك" مكشوف البطن.. عبير صبري في أحدث جلسة تصوير بالساحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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