مزاعم بتسببه في وفاة طالب كفرالشيخ.. طريقة تحصين الأبناء من الحسد

فتاوى المرأة

تصدر اسم الطالب خالد أحمد مبروك، الحاصل على مجموع 99% علمي علوم بالثانوية العامة هذا العام، محركات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث سير مساء أمس السبت.

وتحول فيس بوك، لدفتر عزاء للطالب، خاصة من أصدقائه الذين أكدوا أنه كان قد قرر التحاقه بكلية الطب، في حين ذهب البعض إلا أن الطالب أصابه الحسد، وهو السبب وراء حادث الطالب المتفوق، الذي لم يهنأ بمجموعه أو يلحق بكليته التي طالما حلم بها.

و"الخوف من الحسد"، من المشاكل التي تؤثر بشكل أساسي على العلاقات والتعاملات بين الأسر العربية، والتي تدفع البعض إلى إخفاء ما يخشون من التعرض للحسد بسببه.

Advertisements

ويرصد "هن" رأي دار الإفتاء المصرية، فيما يخص الحسد وإبطاله، وأهمية الرقية الشرعية.

تحدثت دار الإفتاء المصرية عن حل شرعي لتلك المسألة الفقهية، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، قائلة: إنه للتعامل مع قضية "الحسد" بين الأقارب، يجب الالتزام بقول رسول الله ﷺ: "لا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ تَبَاغَضُوا وَلاَ تَدَابَرُوا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ".

كيفية تحصين الأبناء من الحسد

أما عن تحصين الأبناء من الحسد، ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول ما يجب فعله للتحصين وللمحسودين، وقالت عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إنه ينبغي للمحسود قراءة المعوذتين، وفاتحة الكتاب، وآية الكرسي، وقراءة القرآن والذكر بصفة عامة، وعليه بالتعوذات النبوية، نحو: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"، وليكثر من الدعاء لله عز وجل، أن يصرف عنه السوء والعين والحسد، ولا حرج عليه في طلب الرقية من الصالحين.

وتابعت بأنه لا ينبغي أن يُعمِل الإنسانُ جانبَ الأوهام والظنون في الناس، فلا يجوز للمسلم أن يسيئ الظن بإخوانه ويتهمهم بأنهم حسدوه لمجردِ مصادفةِ أحداثٍ تقع، قد لا يكون لها علاقة بمن يظن فيهم ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ويعد الطالب خالد أحمد مبروك، من الطلاب المتوفقين فى الأنشطة المختلفة، حيث حصل على بطولة ألعاب القوى عام 2016، مع مدرسته علي عبد الشكور الثانوية الرسمية للغات.

ونعت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب، داعية الله، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.