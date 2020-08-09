عبدالله رشدي يهاجم التعليم المختلط: بيوعي البنات بحق الإجهاض والعلاقات

علاقات و مجتمع

عاد عبدالله رشدي من جديد يثير الجدل، حول التعليم المختلط، والمدارس الأوروبية، مشيرًا إلا إنها تدس بعض التعاليم الجريئة لطُلابها في سن المراهقة.

ودون "رشدي" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "‏اقرأوا عما يحدث في المدارس الأوروبية في مراحل التعليم في سن المراهقة من كون الانحلال الخُلُقي شيئا مقبولا، انظروا كيف يتم توعية الفتيات بحق الإجهاض والجنس الآمن".

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‏وتابع: "اقرأوا ما سطره الغربيون أنفسهم عن مزايا مدارس الجنس الواحد، غير المختلطة، وكيف أنه أكثر ملاءمة وراحة نفسية من التعليم المختلط".

مستطردًا: "‏للأسف العلماني العربي لا يتعب ولا يفكر أن يبحث، فقط يتهكم على كل ماهو إسلام مع أنه لو قرأ قليلاً لوجد أقرانه في الغرب يشيدون بمزايا التعليم غير المختلَط بكل أريحية وصراحة".

متسائلًا: "هل صار الغربيون رجعيين حينما أشادوا بالتعليم غير المختلط؟ أم أن العلماني العربي راديكالي فقير المعرفة".