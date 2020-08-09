صور.. صينية تعاني من ورم في بطنها يزن 20 كيلو "السبب مجهول"

علاقات و مجتمع

بدأت الصينية هوانج جوكسيان، منذ حوالي سنتين، تعاني من نمو غير طبيعي في بطنها، مع الشعور الدائم بالإعياء إلى درجة أصبح معها النوم والحركة صعبة للغاية.

ورغم أن السيدة البالغة من العمر 36 عاما، عًرضت بالفعل على أكثر من طبيب إلا أن السبب وراء هذا الورم غير الطبيعي لا يزال مجهولًا، وتريد جمع التبرعات كي تتمكن من العلاج، وتشخيص ما تعاني منه.

منذ سنتين انقلبت حياتها رأسا على عقب، وأخذ بطنها يكبر ولا يزال يتمدد حتى زاد وزنها عن الطبيعي 20 كيلو كاملين، لدرجة أصبحت معها رعاية الأطفال والبيت صعبة للغاية.

ووجهت السيدة المقيمة في مقاطعة قويتشو الريفية نداءً يائسًا للمساعدة من خلال وسائل الإعلام المحلية بالصرف على أولادها، وقالت إنه قبل سنتين فقط كانت بطنها مسطحة تماما.

واكتشف الأطباء خلال الكشف عليها أنها تعاني من سلسلة من الأمراض، بما في ذلك تليف الكبد وسرطان المبيض، فضلاً عن تراكم غير طبيعي للسوائل في البطن والصدر، ومع ذلك، لم يتمكنوا من تحديد سبب النمو الهائل للبطن.

ورغم أن أحد الأطباء حاول إزالة السوائل الزائدة من بطنها، ولكن بمجرد انتهاء العملية، بدأ بطنها في النمو مرة أخرى، ما جعل الأطباء يتكهنون باحتمالية إصابتها بورم حميد.

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وبسبب هذا النمو الكبير، لا يمكنها المشي بعيدًا أو الوقوف لفترة طويلة أيضًا، ولأن زوجها يعيش ويعمل في مدينة كبيرة لإعالة الأسرة مالياً يجب على ابنها الأكبر، البالغ من العمر 10 سنوات، القيام بمعظم الأعمال المنزلية.

وقد تبرعت الحكومة المحلية ومنظمة Good Samaritans بالمال للسيدة هوانج لمساعدتها على تغطية فواتيرها الطبية، لكن العملية المحتملة ستكلف 3290 جنيه إسترليني، وتأمل السيدة هوانغ أن تتمكن من جمع المبلغ قريبًا، من متبرعين.

تقول هوانج، "كنت أقوم بالواجبات المنزلية بسرعة كبيرة، لكن بطني الكبير أثر بشكل خطير على حياتي الطبيعية، لا يزال طفلاي صغيرين، تساعد جدتهم وجدهم في الاعتناء بهم، لذا أتمنى أن أتعافى وأن أصبح بصحة جيدة في أسرع وقت ممكن".