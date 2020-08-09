"وصفوها بالعجوزة".. إعلامية أردنية ترد على المتنمرين بها: راضية عن شكلي

علاقات و مجتمع

تعرضت الكثير من الفنانات والإعلاميات للتنمر بشتى أنواعه خلال الآونة الأخيرة، من خلال انتقادات لاذعة وتعليقات متهكمة على مظهرهن أو بسبب مرض أصبن به، وهو الأمر الذي يدخل البعض في نوبات شديدة من الاكتئاب، ووقعت الإعلامية الأردنية سميحة مجدلاوي، ضحية ممن تعرضن للتنمر.

وجهت الإعلامية الأردنية، سميحة مجدلاوي، مقدمة برنامج رياضي على فضائية رؤيا، رسالة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للمتنمرين، قائلةً "للمتنمرين، أنا مشيبة، أنفي كبير، أسناني زي الأرنب، ما عندي شفايف، بخوّف، عجوز وبشعة (وفقًا لتعليقات البعض ومسجاتهم) ومع كل هاد أنا راضية عن شكلي تماماً".

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واختتمت موجهة رسالة للمتنمرين، قائلةً: "ارتاحوا وارتقوا وبكفّي تنمّر، كوني أنا وغيري شخصيات عامة لا يعطيكم الحق للانتقاد الجارح والكلام المسيء، حبّوا حالكم لتقدروا تحبّوا غيركم".

وتضامن الكثير من المتابعين ونجوم ونجمات المجتمع الأردني وخارجه، مع الإعلامية، وحصدت الصورة التي شاركتها آلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، وكان من أبرزها، الإعلامية دانا أبو أخضر، حيث قالت "أنتي جميلة، ما ينطق به الآخرون تعبير عنهم وعن فكرهم وليس تعبير عمن أمامهم".

وتفاعلت معها شيف المطبخ الأردني، ديما حجاوي، قائلةً: "أنت الأحلى والأجمل، كل إناء ينضح بما فيه يا سمسم".