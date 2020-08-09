الامارات | «المبرمج المواطن» يحتفي بتخريج الدفعة الرابعة من الموهوبين

شكرا لقرائتكم خبر عن «المبرمج المواطن» يحتفي بتخريج الدفعة الرابعة من الموهوبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفت «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» و«جامعة حمدان بن محمد الذكية» بتخريج الدفعة الرابعة من منتسبي برنامج «المبرمج المواطن». وشهد حفل التخريج، الذي عُقد افتراضياً أمس عبر منصة «زوم» بحضور نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» رئيس مجلس أمناء «جامعة حمدان بن محمد الذكية» الفريق ضاحي خلفان تميم، توزيع الشهادات باستخدام تقنية «بلوك تشين» على دفعة العام 2020، والتي ضمت 100 طالب وطالبة من نخبة المواهب الواعدة، في خطوة تؤكد التزام «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بدعم «استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 – بلوك تشين»، لترسيخ ريادة الدولة كمركز عالمي لصناعة المستقبل.

وقال الفريق ضاحي خلفان تميم: «يواصل برنامج (المبرمج المواطن) دوره في إعداد الكفاءات الوطنية للوصول إلى العالمية، واضعاً الأساس لتمكين الموهوبين من تسخير التكنولوجيا، وفي مقدمتها تقنيات البرمجة والثورة الصناعية الرابعة».

وقال رئيس «جامعة حمدان بن محمد الذكية» ونائب رئيس «جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين» الدكتور منصور العور: «تنبع أهمية (المبرمج المواطن) من كونه دعامة لتسخير الإمكانات في تأهيل جيل مسلح بالمعرفة والكفاءة في التعامل مع لغات البرمجة».

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