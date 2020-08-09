الامارات | فرح أمام «أكواريوم دبي»

شكرا لقرائتكم خبر عن فرح أمام «أكواريوم دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زوّار يستمتعون بمشاهدة «الأكواريوم»، في دبي مول، وصغار يشيرون بفرح إلى غواصين في الداخل، ويتابعون ببراءة كائنات بحرية، تضمها الوجهة الشهيرة التي تعد محطة جذب لكثيرين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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