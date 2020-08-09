الامارات | «دبي للتصميم» يطلق الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية

شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للتصميم» يطلق الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن «حي دبي للتصميم» أمس، عن إطلاق الدورة الافتتاحية من «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية»، وذلك بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين «ريبا» فرع منطقة الخليج، وبدعم من خوان رولدان، الأستاذ المساعد في كلية العمارة والفنون والتصميم في الجامعة الأميركية بالشارقة، وذلك في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 2020 ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم، الذي يُقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

ويُشكل الملتقى الذي يعقد تحت شعار «الهوية وصناعة المكان في الخليج»، فرصة لاجتماع أبرز الخبراء والمتخصصين والمواهب المحلية والعالمية في مجالات الهندسة المعمارية والعمرانية والتنمية المستدامة في المنطقة، وتسليط الضوء على أبرز الإنجازات الهندسية والمعمارية في إمارة دبي والمنطقة بشكل عام.

وينطلق الملتقى بحفل افتتاحي يُقام في المبنى 6 في حي دبي للتصميم بتاريخ 11 نوفمبر المقبل، ويستضيف الحدث سلسلة من جلسات الحوار لمناقشة آفاق انتقال الشرق الأوسط نحو مستقبل أكثر استدامة وابتكار، وسيتمكن المصممون والمهندسون المعماريون والمهتمون من المشاركة في ندوات تخصصية في مجالات التصميم بشكل يومي.

وفي السياق، قالت المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، خديجة البستكي: «لطالما عُرفت دبي برؤية قيادتها الطموحة، وحرصها على استقطاب المدينة لأفضل العقول والشركات، والهندسة المعمارية والابتكار والتصميم ليست استثناءً، حيث باتت دبي تحتضن أفضل التصاميم المعمارية وأكثرها ابتكاراً واستدامة، ويُشكل الأفق العمراني المتطور باستمرار انعكاساً رائعاً لطموح الإمارة اللامحدود. وإذ نواصل العودة تدريجياً إلى حياتنا الطبيعية في عالم ما بعد (كوفيد-19)، تكتسب علاقتنا مع النسيج العمراني والطبيعية أهمية أكبر من أي وقت مضى».

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وأضافت: «تماشياً مع هذه الأولوية، وإدراكاً بأن حي دبي للتصميم أصبح اليوم مقراً لأبرز شركات الهندسة المعمارية في الشرق الأوسط، يسعدنا أن نعلن عن إطلاق الملتقى ليوفر الملتقى منصة لبحث قضايا هذا القطاع الحيوي ودوره في الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في الإمارة والمنطقة بشكل عام».

من جانبه، قال رئيس المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين - فرع الخليج والشريك الإداري في «إيه إم إيه» آندي شو: «لقد أثبتت لنا الأشهر الستة الماضية أهمية المباني والمدن التي نبنيها لأنفسنا، وكيف يجب أن نتعاون جميعاً وأن ننظر إلى المستقبل. يتمتع المهندسون المعماريون بمهارات تمكّنهم من إنشاء مساحات جميلة ومستدامة ومبتكرة في الوقت نفسه، خصوصاً مع نظر دول الخليج نحو المستقبل. وتتوافق أهدافنا في المعهد مع أهداف حي دبي للتصميم، وستكون شراكتنا مميزة في هذا الملتقى الجديد».

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