الامارات | فيديو صادم لأب صيني يلقي ابنته الرضيعة في سلة المهملات !

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو صادم لأب صيني يلقي ابنته الرضيعة في سلة المهملات ! والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخلي أب عن ابنته الرضيعة عقب ولادتها مباشرة، حيث تركها بجانب سلة مهملات في مجمع سكني بمقاطعة "غوانغدونغ" جنوب الصين، ومضى في طريقه دون التفكير فيما يمكن أن يلحق بها.
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية مقطع فيديو صادم للأب، البالغ من العمر 24 عاما، وهو يتخلى على ابنته بكل برودة أعصاب، تاركا إياها في المنطقة المخصصة لجمع النفايات بالمجمع السكني، قبل أن يتم العثور عليها في وقت لاحق بالقرب من سلة المهملات.
وتم القبض على والد الطفلة ووالدتها، البالغة من العمر 21 عاما، وقد اعترفا بالتخلي عن طفلتهما التي لم يجف بعد حبلها السري.
ونُقلت الرضيعة إلى المستشفى وتبين أنها في حالة صحية جيدة، وفي اليوم التالي نُقلت إلى مركز محلي للرعاية الاجتماعية.
وقال الزوجان إنها وُلدت في منزلهما، لكنهما قررا عدم الاحتفاظ بها، دون الكشف عن سبب هذا القرار.
واحتجزت السلطات الأب على خلفية هذه الواقعة، في حين تم إطلاق سراح زوجته بكفالة مالية.
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