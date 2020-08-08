صديقة مصطفى حفناوي تكشف آخر تطورات حالته الصحية: "يحتاج معجزة"

علاقات و مجتمع

"بدون تفاصيل مصطفى محتاج معجزة عشان يقوم، ومفيش حاجة بعيدة عن ربنا اللي سخر له كل الناس دي تدعيله وتتوجع عليه من غير ما تعرفه قادر على كل شيء".. بتلك الكلمات أعلنت رانيا يحي، الفنانة الصاعدة، وصديقة اليوتيوبر مصطفى حفناوي، آخر تطورات حالته الصحية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتابعت "رانيا" عبر خاصية "الاستوري" خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدة منشورات متابعة حول حالته الصحية، مؤكدة أن وعي "مصطفى" بات 1 من 15، أي شبه منعدم، حيث يتواجد على جهاز تنفس صناعي، وذلك بعدما عجز الأطباء المنتدبين عن مساعدته.

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تعرض الإنفلونسر مصطفى حفناوي لوعكة صحية

وكشف الإنفلونسر عمرو راضي، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن تعرض مصطفى حفناوي لوعكة صحية، شارحًا تفاصيلها، مطالبًا متابعيه بالدعاء له، قائلًا "هو تعب امبارح وجمبه كان واجعه جدا، رُحنا الطوارئ خد حاجات مُسكنه والوجع خف واطمنا.. وهزرنا عادي وروحنا تاني يوم".

وأشار عمرو راضي خلال منشوره، "تِعب تاني الصبح رُحنا المستشفى وهو كان سايق عادي.. اتحجز عشان يعمل أشعة السبغة، قبل الأشعة رجّع وفجأه بدأ يغيب عن الوعي.. اتعمله أشعة على المخ.. طلع جلطة في المخ".

واختتم الإنفلونسر، مطالبًا متابعيه ومتابعي صديقه بالدعاء له خلال محنته، قائلًا: "أرجوكم رجاء خاص من كل اللي يعرفوني واللي ميعرفونيش.. ادعوا لحفناوي عشان هو محتاج دعواتكم، ولو تكرمتم اعملوا شير وخلوا الناس تدعيله، عشان خاطري، ادعوله.. يارب".