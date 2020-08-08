نصائح للأم المرضعة في أسبوعها العالمي "تجنبي الكافيين وشرب المياه"

صحة

بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعة، وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من النصائح الغذائية للسيدات من أجل رضاعة آمنة لها ولطفلها، نستعرضها خلال السطور التالية.

1) تحتاج الأم إلى 1000 مليجرام يوميًا من الكالسيوم، ويفضل الحصول عليه من مصدر طبيعي مثل شرب اللبن أو تناول الزبادي أو الجبنة البيضاء أو الرومي أو الشيدر.

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2) تناول وجبات غذائية تحتوي على الحديد مثل اللحوم بأنواعها، والبقول مثل الفول والعدس والترمس، وبعض الخضروات مثل الملوخية والبامية والسبانخ والعسل الأسود.

3) يجب على الأم تناول 3 ثمرات من الخضروات يوميًا مثل الطماطم والخيار والجرجير والفلفل والبنجر والجزر والفجل والقرنبيط.

4) تحتاج الأم المرضعة إلى شرب من 2 - 3 لترات من المياه يوميًا، لترطيب جسمها والحفاظ على إدرار اللبن.

5) يجب تجنب الكافيين "القهوة والشاي" والأطعمة الجاهزة عالية الدهون والملح والحلويات بأنواعها والمياه الغازية والعصائر المعلبة.