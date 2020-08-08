الامارات | تعرَّف إلى ثروة مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف إلى ثروة مؤسس "فيسبوك" مارك زوكربيرغ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مؤسس فيسبوك، مارك زوكربيرغ، إن ثروته الشخصية ارتفعت إلى 100 مليار دولار أمريكي في أعقاب إطلاق ميزة الصيغة القصيرة للفيديوهات الجديدة.

والأربعاء، أعلن فيسبوك عن إطلاق إنستاغرام ريلز، الذي ينافس التطبيق الصيني تيك توك المثير للجدل.

وارتفعت أسهم فيسبوك أكثر من 6 في المئة الخميس. ويملك زوكربيرغ نسبة 13 في المئة من أسهم الشركة.

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وحسب "بي بي سي" انضم زوكربيرغ إلى مؤسس أمازون، جيف بيزوس، ومؤسس مايكروسوفت، بيل غيتس، في النادي الخاص بالأغنياء الذين تتجاوز ثرواتهم مليار دولار والمعروف باسم “سانتيبليونير كلب”.

وتعد شركات فيسبوك، وأمازون، وآبل، وغوغل من ضمن أكبر الشركات التي استفادت من الإغلاق العام بسبب تفشي فيروس كورونا والقيود المفروضة في ظل إقبال الناس على التسوق، ومشاهدة وسائل الترفيه وممارسة التواصل الاجتماعي في الإنترنت.

وقال موقع بلومبيرغ الأمريكي إن زوكربيرغ حقق ثروة شخصية بقيمة 22 مليار دولار هذه السنة، في حين نمت ثروة بيزوس بأكثر من 75 مليار دولار.

وقال زوكربيرغ سابقا إنه يخطط للتنازل عن 99 في المئة من أسهم فيسبوك خلال مشوار حياته لصالح المؤسسة الخيرية التي أنشأها برفقة زوجته بريسيلا تشان.

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