المناكير الوردي الفاتح...اعتمديه بشكل عصري على طريقة بريانكا شوبرا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 أغسطس 2020 10:42 صباحاً - يعد المناكير الوردي الفاتح خياراً خالداً في مجال تزيين الأظافر، فهو يُستخدم على نطاق واسع جداً بين النساء، وخصوصاً النجمات والأميرات، مثل دوقة كامريج كيت ميدلتون وعائلة كاردشيان والنجمة الهندية بريانكا شوبرا Priyanka Chopra... كما أنه يتناسب مع مختلف ألوان الملابس، ويتناغم مع جميع ألوان البشرة. فإن كنت من محبات طلاء الأظافر الوردي الفاتح، فلا تترددي في اعتماده بأنواعه المختلفة على طريقة بريانكا شوبرا.



Cherry Blossom

Cherry Blossom



يعد المناكير اللون الفاتح Cherry Blossom من علامة LA PIERRE، أحد افضل الخيارات بالنسبة الى النجمة بريانكا شوبرا، فهو لون ناعم، ويمنح أظافرك مظهراً مثالياً. إضافة الى أنه يليق بجميع أنواع البشرة ويلائم الإطلالات كافة.

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Do Or FiDi

Do Or FiDi



إن المناكير الوردي الفاتح Do Or FiDi من علامة Nailtopia، هو أيضاً من الخيارات المفضلة لدى بريانكا شوبرا، فإضافة الى لونه الراقي والأنيق والذي يتناغم مع جميع ألوان البشرة، فهو أيضاً خال من المكونات الضارة والقاسية، وغني بالمعادن والفيتامينات المقوية للأظافر الضعيفة والهشة، فلا تترددي في تجربته.

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PLANT POWER

PLANT POWER



المناكير الوردي الفاتح من مجموعة PLANT POWER، الصادرة عن علامة Nails.INC، هو من أنواع المناكير التي غالباً ما تعتمده بريانكا شوبرا في إطلالاتها، وهو يعتمد بنسبة 73 في المئة من تركيبته على المواد النباتية التي تغذي الأظافر وتقويها، إضافة ال أنه يمنح الأظافر مظهراً مشرقاً وأنيقاً.



Saved

Saved



يتميز المناكير الوردي الفاتح Saved، من علامة janet&jo، بلونه الناعم جداً وتركيبته الخفيفة اللطيفة على الأظافر. وعند اعتماده، عليك وضع طبقتين أو ثلاث منه للحصول على الكثافة التي ترغبين فيها. إلا أنه يدوم طويلاً على الأظافر ليمنحها مظهراً راقياً. وهو من ضمن أفضل الخيارات بالنسبة الى النجمة بريانكا شوبرا.



نصائح عند تطبيق المناكير الورد الفاتح

النجمة الهندية بريانكا شوبرا



- نظفي أظافرك جيداً من أي آثار لطلاء الأظافر القديم، لا سيما إذا كان ذا لون داكن.

- احرصي على وضع طبقتين من المناكير الوردي الفاتح لتحصلي على تغطية مكثفة تدوم طويلاً.

- عند الانتهاء من تطبيق المناكير الوردي الفاتح، ضعي طبقة من المناكير الشفاف اللامع، للحصول على أظافر بلمسة لامعة جذابة.

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