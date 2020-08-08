فيديو.. جراحة جديدة لـ نادين نجيم بعد انفجار لبنان: أشكر الله إني لسه عايشة

علاقات و مجتمع

عملية جراحية جديدة، خضعت لها الفنانة وملكة جمال لبنان سابقا نادين نجيم، بعد إصباتها في انفجار مرفأ بيروت، وذلك بعد أن خضعت لعملية جراحية طويلة استمرت 6 ساعات.

وذكر برنامج "et bilarabi"، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، أن العملية استغرقت ساعة ونصف، في ظل تواجد أولادها مع والدهم وزوجها السابق هادي أسمر.

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وعقب إعلان خضوعها للعملية، نشرت الفنانة اللبنانية مقطع فيديو جديد من الانفجار، معلقة: "اللحظة المشؤومة.. كنت ماسكة التلفون وصرخت.. هل قد كنت قريبة؟ بشكر الله ألف مرة إنه بعدني عايشة".

وتأثرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، بانفجار مرفأ بيروت، فكانت من مصابي الانفجار، وخضعت لعملية جراحية طويلة استمرت 6 ساعات، كما شاركت الفنانة اللبنانية، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، تحدثت من خلاله عن الأضرار التي لحقت بها إثر الانفجار الذي هزّ بيروت، ووصل صداه إلى أنحاء العاصمة اللبنانية، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

بصوت متقطع مليئ بالحزن، روت الفنانة، تفاصيل تأثرها بالانفجار، وتحطم منزلها بالكامل، قائلةً: "كنت قاعدة جنب الشباك عم شوف تلفزيون، تتخايلوا شو صار فيني، بشكر ربي أولاً رجع خلقني وأعطاني عمر جديد، الانفجار كان قريب والمنظر مش متل الحكي، فعلاً يلي بيفوت على بيت وبيشوف الدم وين ما كان".

وتابعت الفنانة: "كل شي مكسر ما بيقول إنه بعدنا عايشين، الحمدلله ألف مرة عطاني القوة أنزل 22 طابق حافية مغطسة بالدم، تقدر خلص حالي الناس كلها مدممة جرحى قتلى سيارات مكسرة ناس عم تصرخ وتبكي".

وأضافت: "وقفت سيارة قلتله دخيلك ساعدني، كان ابن حلال وصلني على أول مشفى رفضوا يستقبلوني لأنه كانت مكدسة بالجرحى، رجع أخدني على مشفى المشرق، أسعفوني وخضعت لعملية 6 ساعات، لأن نص وجهي وجسمي مدمم".