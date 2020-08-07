لاعبة يوفنتوس الإيطالي.. من هي سارة جاما شبيهة دنيا سمير غانم؟

علاقات و مجتمع

نشر الموقع الرسمي لنادي يوفنتوس الإيطالي، عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إستجرام" عدة صور للاعباته، برزت على رأسهن اللاعبة الإيطالية الشهيرة سارة جاما.

وعلى الفور باتت صورة "جاما" تتداول على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الشبه الكبير الذي يجمع بينها وبين الفنانة المصرية دنيا سمير غانم، حتى إن البعض علق ساخرًا: "يوفنتوس اتعاقد مع دنيا".

ويرصد "هُن" معلومات عن اللاعبة الإيطالية:

وُلدت "سارة" في 27 مارس 1989.

ظهرت "جاما" لأول مرة مع المنتخب الإيطالي لكرة القدم للسيدات، في يونيو 2006، وذلك في الهزيمة 2-1 من أوكرانيا، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات 2007.

مركزها في خط الدفاع.

كانت تلعب لنادي باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي للسيدات.

لعبت أيضا لفريق بريشيا ويو بي سي تافاكناكو.

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عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم الإيطالي.

شاركت في بطولة الأمم الأوروبية 2009، تحت 19 عاما.

فازت بالدوري الإيطالي 2015–2016.

فازت بكأس إيطاليا 2015–2016، وكذلك كأس السوبر الإيطالي للسيدات.

فازت بدوري الدرجة الأولى الإيطالي 2017-2018.

في موسم 2017-2018، فازت "جاما" بكأس إيطاليا، وكأس السوبر للسيدات.

في نهاية 2019، شاركت في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، حول تمكين المرأة في كرة القدم.

تُحبذ أوقات العائلة بعيدًا عن كرة القدم، وتُفضل المطبخ وإعداد الطعام.

لديها أكثر من 138 ألف متابع على إنستجرام.