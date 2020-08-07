روشتة هاني الناظر للتعامل مع موجة الحر: مياه وبطيخ وطماطم

صحة

حذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، من موجة الحر التي تجتاح البلاد، خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنها تُسبب فقدان الأملاح من الجسم نتيجة التعرق الغزير، الأمر الذي قد البعض لعدة أعراض أهمها: التعرض لجفاف الجلد واحمراره. رغبة خفيفة في الحكة. شد عضلي مؤلم صداع رغبة في القيء Advertisements هبوط شديد فقدان للوعي بسبب المجهود الزائد وقدم "الناظر" عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، روشتة للتعامل مع موجة الحر، جاءت كالتالي: التقليل من المجهود الجسدي الشاق أثناء النهار. تجنب ممارسة الرياضة صباحًا، والاكتفاء بممارستها مساءً. تناول 3 لترات ماء على مدار اليوم. تجنب المشروبات الساخنة. الإكثار من تناول الطماطم والباذنجان والفلفل الألوان والبطاطس والسبانخ والبنجر واللفت، ومن الفواكه الموز والعنب والتين والبطيخ والكانتالوب.

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