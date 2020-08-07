كيف تعرفين ما إذا البوتكس مناسب لك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 10:44 مساءً - يُعتبر البوتكس، وهو نوع من الحقن المضادة للتجاعيد، أحد علاجات التجميل الأكثر شيوعاً بين النساء. إلا أن هناك الكثير الذي يجب أن تعرفيه عن هذه التقنية التي تزيل التجاعيد والخطوط الدقيقة. لذلك، نرصد لك في هذا المقال كل ما يجب أن تعرفيه عن البوتكس في هذا المقال، وإجابة عن سؤال: كيف تعرفين ما إذا كان البوتكس مناسباً لك.



ما هو العمر المناسب للخضوع لحقن البوتكس

حقن البوتكس



لا يوجد عمر محدد لحقن البوتكس، لكن في العادة، تستفيد من حقن البوتكس، النساء في أواخر العشرينات من العمر، أو في أوائل الثلاثينات. إلا أن السن القانوني للخضوع لحقن البوتكس هو الثامنة عشرة، لا سيما الفتيات اللواتي يعانون من تشوهات أو أمراض، مثل مرض الشقيقة، وليس فقط بهدف تحسين المظهر أو الملامح.

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كيف تعرفين ما إذا كان بإمكانك الخضوع للبوتكس؟

كيف تعرفين ما إذا كان بإمكانك الخضوع للبوتكس



بإمكان النساء الاستفادة من حقن البوتكس، عندما يبدأن في ملاحظة التجاعيد والخطوط الدقيقة على الوجه، حيث تعمل هذه التقنية على إرخاء العضلات، ثم حقنها بالبوتكس، لتترك بشرة الوجه شابة ومشرقة وخالية من الشوائب.

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ما هي أفضل الاستخدامات للبوتكس؟

أفضل الاستخدامات للبوتكس



يعالج البوتكس، المضاد للتجاعيد، مجموعة متنوعة من المشكلات، من أبرزها:

- خطوط المدخنين، أو الخطوط الدقيقة الموجودة حول الأنف.

- الصداع النصفي المزمن.

- خطوط الأرنب، وهي خطوط تتشكل حول الأنف وتحت منطقة العين.

- تحسين شكل الفم، من خلال رفع زاوية الفم الى الأعلى.

- استخدام البوتكس ليمنع شتر الشفة العلوية عند الابتسام.

- رفع الحاجب ورفع الجفن العلوي المتهدل.



ما مدى فاعلية البوتكس

فاعلية البوتكس



يساعد البوتكس في أن تبدو البشرة أكثر سلاسة وشباباً، كونه يقلل من التجاعيد والخطوط الدقيقة، إلا أنه لا يحسن من نسيج الجلد، وهذا ما يجعل بعض النساء يبحثن عن حلول جمالية أخرى. وفي حالات نادرة، يمكن أن يساعد البوتكس في علاج التندبات الناتجة من حب الشباب. وللحصول على مظهر طبيعي، وليس متجمد، الجأي الى المتخصصين فقط، فهم المخولون لتطبيق البوتكس بالشكل الصحيح لتبدو البشرة متجددة وحيوية.



هل من آثار سلبية للبوتكس؟

آثار سلبية للبوتكس



الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لحقن البوتكس هي: احمرار البشرة، تورم، تهيج، طفح جلدي، حكة، خدر، ألم، وخز... وهي عادة ما تحدث خلال الأسبوع الأول، إلا أنها سرعان ما تبدأ تخف بشكل تدريجي. لكن إذا لاحظت أي مشاكل خطرة، فلا تترددي في استشارة الطبيب.

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