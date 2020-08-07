زوجة الخطيب تكشف تفاصيل سرقة منزلهما: فتشوا بغل في كل دولاب ودرج وورقة

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا منسوبا لحساب نيرفين فريد زوجة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تحدثت فيه عن تفاصيل واقعة سرقة منزلهما التي جرى اكتشافها اليوم.

وكشفت زوجة رئيس النادي الأهلي، عن التفاصيل، مؤكدة أن الجُناة قاموا بتفتيش أدق تفاصيل المنزل، ولم يتركوه إلا وقاموا بكسر كل شيء أمامهم، قائلة: "كم الغل والتكسير شيء غريب، والتفتيش في كل شبر في البيت، في الدولاب وفي كل درج وكل ورقة، الحمد لله".

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وتوجهت زوجة "الخطيب" بالشكر لكل من بادر بالسؤال عنهما، كما توجهت بالشكر لرجال الشرطة.

وكانت "نيرفين" علقت على واقعة السرقة، صباح اليوم، قائلة: "لما نرجع نلاقي البيت اتسرق نحمد ربنا إن مكنش حد في البيت وقتها، الحمد لله على كل شيء، اللهم أجرنا في مصيبتا وأخلفنا خيرا منها".

سرقة منزل محمود الخطيب

وكشف أسامة حسني لاعب الأهلي السابق، وزوج ابنة رئيس النادي الأهلي، لـ"الوطن سبورت"، أن "الخطيب" بمجرد وصوله إلى الفيلا، اكتشف سرقتها، وحرر محضرًا على الفور.

وتابع "حسني" بأن قوات الشرطة وصلت إلى فيلا الخطيب من أجل معرفة المسروقات، ومراجعة الكاميرات الخاصة بمراقبة الفيلا، للتعرف على السارق.