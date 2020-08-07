القميص الفستان صيحة شبابية لهذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 أغسطس 2020 04:44 مساءً - تمنح إطلالة القميص الفستان أناقة عصرية، وبتنسيق بسيط يمكن للسيدة أو الفتاة تحويل إطلالتها من لوك نهاري إلى مسائي.

من المعلوم أن القميص قطعة كلاسيكية، ولكنه برز خلال صيف 2020 بطريقة أنثوية مبهرة من خلال تصاميم تميّزت بقصّات هندسية وألوان حيوية لساعات النهار ولدوام العمل، وبالإمكان إضافة بعض الإكسسوارات إلى هذه الطلّة لتحويلها إلى مسائية بامتياز.



صيحات القميص الفستان

قميص فستان من فرايم Frame لإطلالة عصرية



من صيحات صيف 2020 برزت موضة القميص الفستان، وهو عبارة عن فستان صيفي له قصّة القميص من ناحية الياقة، الأكمام والأزرار الأمامية. يدلّ هذا التصميم على الكثير من الأناقة والعصرية، فهو مثالي للإطلالات الصيفية الكاجوال منها والرسمية تبعاً لطريقة التنسيق.

برز بقوة موديل القميص الفستان بطول ميدي مع النقشات باللونين الأبيض والأزرق وقصّة الأكمام الطويلة، بالإمكان تنسيق بلايزر فوقه من اللون نفسه لهواة إطلالة المونوكروم الساحرة.

كما برز التصميم الكلاسيكي بلمسة عصرية مميّزة للقميص الفستان بالنقشة المقلّمة مع الحزام العريض الذي يحدّد الخصر بشكل أنيق، وهنا يجدر بالذكر أن هذه النقشة سادت بشكل كبير مع الأكمام المنفوخة وحزامين، واحد عريض من نفس قماش الفستان والثاني رفيع، كما جاءت بعض تصاميم القميص الفستان الكلاسيكية المقلّمة بشكل عصري من دون أكمام أيضاً.

ولإطلالة أنثوية باللون الزهري، لا بدّ من اختيار القميص الفستان مع الإكسسوارات باللون البرتقالي لمزيج ألوان عصري وشبابي.

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قميص فستان باللون الأبيض من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta



يعتبر القميص الفستان الأكثر رواجًا بين الفتيات من هواة الموضة والجمال، حيث يناسب جميع الأذواق والأحجام، والمحجبات وغير المحجبات أيضًا، خاصة وأنه صمّم بألوان وموديلات ونقوش متنوعة لتلبية جميع الأذواق، بالإضافة إلى أنه يعتبر من القطع الأساسية في خزانة أي فتاة خلال فصل الصيف لارتدائه مع سروال أو تنورة.

نجد القميص الفستان المفتوح الذي يمكن ارتداؤه على أكثر من وجه، فباستطاعة الفتاة تنسيقه مع سروال أو تنورة وتركه مفتوحًا من الأمام، أو ارتداءه على طريقة الكارديجان، بإضافة حزام أنيق لإبراز جمال الخصر.



يأتي القميص الفستان على شكل فستان طويل مزيّن بأزرار من الأمام، ما يمنح الفتاة أناقة وفخامة، وبإمكانها أن ترتديه في جميع المناسبات وتنسيقه مع حذاء رياضي أو حذاء بكعب عال لإطلالة ساحرة.

القميص الفستان بنقوش ملوّنة هو التصميم الأكثر حيوية وجمالاً لجميع الفتيات؛ لأنه يمنح إطلالة شبابية لا مثيل لها.

قميص فستان مزين بنقوش ملونة من إيترو Etro



وأخيراً يأتي القميص الفستان بتصاميم خلّابة وألوان ملفتة ظهرت بالأسود والأبيض لإطلالة كلاسيكية، الكحلي والأبيض لإطلالة خاصة برحلة بحرية، وبالألوان المنعشة مثل الزهري والأزرق والأخضر لإطلالة شبابية مفعمة بالانتعاش ولمختلف المناسبات.

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