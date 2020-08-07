صور.. أحمد سعد وعلياء بسيوني على "المرجيحة" في شرم الشيخ

علاقات و مجتمع
يقضي الفنان أحمد سعد إجازته الصيفية في أحد فنادق شرم الشيخ، مع عارضة الأزياء علياء بسيوني، والتي أعلن مؤخرا أنه على وشك خطبتها قريبا.
وظهر أحمد سعد مع علياء على مرجيحة بالقرب من البحر بمدينة شرم الشيخ، ونشر الصور والفيديو عبر خاصية "ستوري"، على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ومنذ احتفل أحمد سعد بعيد ميلاد علياء بسيوني، وأعلن أنه تجمعه بها علاقة عاطفية من المقرر أن تكلل بارتباط رسمي، قريبا، وهو يشارك جمهوره ومتابعيه عبر صفحاته المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة "إنستجرام"، بصور لهما من حياتهما اليومية.
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