خطوبة جديدة عن طريق بابجي.. ياسمين: "بدأت بخناقة وانتهت بمقابلة بابا"

علاقات و مجتمع

رغم اختفاء اللعبة عن الساحة خلال الأيام الأخيرة، مُقارنة ببداية انتشارها، لازالت "بابجي"، تستحوذ على اهتمامات الكثير، خاصة فئة الشباب من الجنسين، ليست فقط لكونها لعبة مُسلية، بل لقدرتها لزيادة دائرة المعارف، لتكوين صداقات جديدة، وربما علاقات اجتماعية سعيدة.

واليوم، أعلنت إحدى الفتيات تُدعى "ياسمين علي"، خطبتها على شاب يُدعى "إسلام" عن طريق اللعبة، فعلى الرغم من ابتعاد المسافات بينهما، وعدم معرفتهما لبعضهما البعض من قبل، إلا أن كانت اللعبة، جسر لتقارب المسافات بينهما، لينتهي الأمر بقراءة الفاتحة ودبلة.

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بدأت بخناقة وشتيمة

وتسرد "ياسمين" الفتاة العشرينية، التفاصيل لـ"هُن" قائلة: "أنا أصلًا رافضة فكرة الارتباط نهائي، وبرفض أي حد يتقدملي، لأني مش بحس بتوافق، لكن إسلام كان الوضع مختلف جدًا معاه، لأن فعلًا تفكيرنا شبه بعض جدًا".

خلاف بسيط باللعبة، دفع فضول الشاب للتعرف على "ياسمين"، قائلة: "كنت بلعب أنا وصحبتي ومعانا اتنين منعرفهمش، وموتنا ناس حسب سياسة اللعبة، ومكانش فاضل إلا رقم 4، اللي هو خطيبي، قمت شتمت على أساس إنه مش مصري، لكن لاقيته رد عليا فاتصدمت، وضحكت عشان أنهي الحوار، لكن فضل يهزر ومن بعدها بعتلي طلب صداقة على فيس بوك".

واستطردت "العروس": "كان فيه اهتمام متبادل بينا، ولقينا دماغنا شبه بعض جدًا، كان متحملني وفاهم أغلب تفاصيلي واهتماماتي، وبعد مدة طلب رقم والدي، مع العلم أنا من محافظة بني سويف، وهو القاهرة، وفعلًا تاني يوم جيه قابل بابا".

تسرد "ياسمين" لحظة المقابلة، قائلة: "كنا في بيتي وأول مرة يشوفني بجد، هو مصدوم، وأنا وكمان أهلي اللي استغربوا موافقتي بعد كل الرفض ده".

وتابعت: "أنا فعلًا مبسوطة جدًا، لأن الأمر جيه بالصدفة، لكن هو كان راجل وقد كلمته، وحصل فعلًا وهنحتفل قريب".