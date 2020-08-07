الامارات | اين تذهب.. «طاولة الشيف».. تجربة استثنائية لعشاق الطعام

شكرا لقرائتكم خبر عن اين تذهب.. «طاولة الشيف».. تجربة استثنائية لعشاق الطعام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 أغسطس 2020

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، عن عودة سلسلة طاولة الشيف في إطار موسم فنون الطهي في أبوظبي، لتتيح للزوار من الذواقة فرصة الاستمتاع بتجربة مميزة من أشهى المأكولات في أرقى مطاعم الإمارة، حيث يستمر الجزء الأول من السلسلة التي تضم خمسة أجزاء طوال شهر أغسطس، فيما تستمر السلسلة على مدى الـ12 شهراً المقبلة.

وتصحب هذه السلسلة إلى جانب حملة سافر بنكهات الطعام الذواقة في رحلة إلى عالم من النكهات الشهية عبر خمس قوائم استثنائية يبدعها 11 من أمهر الطهاة في أبوظبي، وتسلط كل منها الضوء على المطبخ الخاص بالمطاعم المشاركة، وتروي حكاية خبرات الطهاة وتجاربهم المميّزة في عالم الطهي.

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وتأتي سلسلة طاولة الشيف في إطار مبادرة موسمية واسعة النطاق، تهدف إلى تشجيع الذواقة في الإمارات على اكتشاف عالم من تجارب الطهي المتنوعة في بيئة آمنة بأبوظبي خلال الصيف.

وفضلاً عن سلسلة طاولة الشيف، تتوافر قائمة واسعة من عروض الطعام والإقامة في أفضل الفنادق في الإمارة، بدءاً بالإقامات الفاخرة في المنتجعات الشاطئية وانتهاءً بالاسترخاء في فنادق عصرية في المدينة أو الملاذات الصحراوية.

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