الامارات | #النصف_الحلو.. dunhill تطلق حملة «ذا نيو ويف» لخريف وشتاء 2020

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. dunhill تطلق حملة «ذا نيو ويف» لخريف وشتاء 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 07 أغسطس 2020

تأخذكم dunhill إلى كواليس عرض تشكيلة أزياء موسم خريف وشتاء 2020 في باريس، حيث تكشف عن أحدث حملاتها الترويجية الخاصة بهذه التشكيلة تحت عنوان ذا نيو ويف، لتقدّم مادة فنية حول الرموز الجديدة وملامح التطور التي تواصل من خلالها العلامة مسيرتها الإبداعية.

وتعكس الحملة عبر سلسلة مذهلة من الصور الجوهر الحقيقي لنادي بليتز الشهير في لندن، تماماً كما صوّره المبدع هومر سكايز في بداية الثمانينات من القرن الماضي. ويمثل النادي، الذي شكّل عنواناً للتمازج الثقافي والقيم الراقية وموطناً لازدهار الرومانسية الجديدة، انعكاساً حقيقياً للتوجهات المتجددة في مسار dunhill الإبداعي ونظرتها للرجل العصري متعدد الثقافات.

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أمّا العارضون المشاركون في الحملة، فيجسدون رسالة العرض بكل ما تحمله من طاقة وتفاصيل دقيقة وقيم مفعمة بالودّ، حيث يتألق أليكسندر ولورانس ودان وبافو في لقطات ساحرة تعزز من طابع الأصالة لدى الشباب. وتمزج العلامة كما اعتادت في المواسم القليلة السابقة من خلال تشكيلتها الجديدة بين التراث العريق والتصاميم السابقة لعصرها، فتظهر الملابس الجلدية الفاخرة في تناغم مع مفردات الحياكة لتقدم إيحاءات فريدة تجمع الملامح الصارمة واللمسة المرهفة في تصميم واحد، أمّا السروايل الضيقة عند الخصر والواسعة عند الفخذ، فتشير إلى جمال المشهد الفني في عهد الرومانسية الجديدة، وتضمن لمرتديها الاستمتاع بقطعة مريحة للغاية.

يتميز الرجل في هذه المجموعة بأسلوب يجمع بين الأناقة ومواكبة الصيحات المعاصرة، وبين التقاليد والرؤية الحديثة.

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