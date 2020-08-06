6 أطعمة مفيدة للتغلب على شحوب البشرة أثناء الدايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - هدى عبد الناصر: رغم رغبة الكثير من الفتيات في فقدان الوزن والحصول على وزن مثالي، إلا أن خشيتهن من تعرض البشرة للجفاف والشحوب يحول دون ذلك، ومع ذلك يمكن التغلب على شحوب البشرة الذي يحدث أثناء الدايت من خلال اتباع نظام غذائي متكامل وغني بالفيتامينات والمعادن. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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